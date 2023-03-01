Люблю гулять, кататься на велосипеде, играть в пинг-понг, танцевать, есть 😁 В Средиземном море купаться обожаю, ещё шутить и секретиками всякими делиться, сидя на пляже тёплой ночью) Когда холодно, часто дома сижу и смотрю сериалы 🙃 Languages: English, some Spanish, some Dutch, a bit of Turkish and a bit of Italian.

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Москва → сходить на мероприятие пойти на йогу в Москвариуме в сб 11:00

Москва → Другое Поездка в другой город

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.