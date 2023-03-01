Москва
Профиль пользователя Elisea

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О себе

Люблю гулять, кататься на велосипеде, играть в пинг-понг, танцевать, есть 😁
В Средиземном море купаться обожаю, ещё шутить и секретиками всякими делиться, сидя на пляже тёплой ночью)

Когда холодно, часто дома сижу и смотрю сериалы 🙃

Languages: English, some Spanish, some Dutch, a bit of Turkish and a bit of Italian.

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

пойти на йогу в Москвариуме в сб 11:00

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя LinaG
Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя tarkenao
Москва → Другое

Хочется познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя SM96
Москва → Другое

Поездка в другой город

маленькое фото пользователя SM96
Москва → Другое

Поездка в Переславль

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Фестиваль «Горизонт» . Го вместе)

маленькое фото пользователя Elenka_200
Москва → Другое

Сходить на бесплатную выставку

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