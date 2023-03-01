Москва
Профиль пользователя Elisea
О себе
Люблю гулять, кататься на велосипеде, играть в пинг-понг, танцевать, есть 😁
В Средиземном море купаться обожаю, ещё шутить и секретиками всякими делиться, сидя на пляже тёплой ночью)
Когда холодно, часто дома сижу и смотрю сериалы 🙃
Languages: English, some Spanish, some Dutch, a bit of Turkish and a bit of Italian.
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Пора выбираться на улицу! ☀️
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Погулять в парке
Хочется познакомиться с интересными людьми
Поездка в другой город
Поездка в Переславль
Фестиваль «Горизонт» . Го вместе)
Сходить на бесплатную выставку
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