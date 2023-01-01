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Москва
Москва
Профиль пользователя Elisabetine
О себе
Интересуюсь философией, искусством и культурой в целом, но без снобизма. Обожаю слушать музыку, без предубеждений, в основном разный рок, готику, метал. Много хожу и вдохновляюсь природой! По образованию клинический психолог, им и работаю ✨
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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