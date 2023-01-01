О себе

Интересуюсь философией, искусством и культурой в целом, но без снобизма. Обожаю слушать музыку, без предубеждений, в основном разный рок, готику, метал. Много хожу и вдохновляюсь природой! По образованию клинический психолог, им и работаю ✨