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Москва
Профиль пользователя Elisabetine

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О себе

Интересуюсь философией, искусством и культурой в целом, но без снобизма. Обожаю слушать музыку, без предубеждений, в основном разный рок, готику, метал. Много хожу и вдохновляюсь природой! По образованию клинический психолог, им и работаю ✨

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

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📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес
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