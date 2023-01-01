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Москва
Москва
Профиль пользователя Elis20
О себе
Люблю книги, занимаюсь творчеством, когда есть вдохновение, играю в бадминтон, люблю фоткать, в особенности небо)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино
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