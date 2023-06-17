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Москва
Люблю аниме , в Москве я не давно , гуляю редко , друзей мало.
Москва
Профиль пользователя Elina16
О себе
Люблю аниме , в Москве я не давно , гуляю редко , друзей мало.
6 лет занимаюсь плаванием. Люблю спорт но сильно устаю , и от учёбы тоже .
Люблб поиграть в комп , геншин, апекс легендс .
Смотрю сериалы , иногда.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🪐 Астрология / таро✝️ Религия📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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