⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Elina16

фото пользователя Elina16

О себе

Люблю аниме , в Москве я не давно , гуляю редко , друзей мало.
6 лет занимаюсь плаванием. Люблю спорт но сильно устаю , и от учёбы тоже .
Люблб поиграть в комп , геншин, апекс легендс .
Смотрю сериалы , иногда.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Diana_Hebert
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя Daria19039
маленькое фото пользователя AnnaBerg

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам