О себе

Люблю аниме , в Москве я не давно , гуляю редко , друзей мало.

6 лет занимаюсь плаванием. Люблю спорт но сильно устаю , и от учёбы тоже .

Люблб поиграть в комп , геншин, апекс легендс .

Смотрю сериалы , иногда.