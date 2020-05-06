Москва
Профиль пользователя elhanscar
О себе
Увлекаюсь играми всяко-разными (от олдовых до новых, +настолки), с удовольствием поддержу беседу по вселенным Fallout и The Elder Scrolls
Если найдется компания поиграть в TESO - замечательно
Если найдется компания поиграть в ролевки по системам DnD и Fate Core - великолепно
Учусь в гейм-дизайн
Рисую, выливаю эпоксидку, крафчу, линогравюрю
Люблю гулять, болтать, шутить тупые шутки)
беседу я активнейше поддержу, тк шарю за игры, за худ. литературу, на уровне «нет спец.образования» за психологию, за космос, за мемы, за кинцо, за тяжелое и/или оркестровое музло, за террариумистику, и тд
Не люблю огромные шумные тусы, если это не « Бессоница», мне по душе уютные посиделки, созвоны в дискорде, прогулки и отдых на природе.
Если надо собеседника выслушать-поддержать - я готова.
Как человек я прямолинейный (но не грубый), если мне что-то некомфортно - я скажу сразу, от собеседника хотелось бы того же :)
Ищу только дружеские знакомства, я без пяти минут замужем
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
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