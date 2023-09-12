О себе

Привет👋🏻🍃

Меня зовут Даша, мне 23 года. Не так давно живу в Москве, до этого жила в Екатеринбурге. Я работаю мобильным разработчиком и учусь в университете👩🏻‍💻. Есть парень, тоже программист.

Люблю кофе, стендап, походы, настолки и

творчество Хаяо Миядзаки. Очень хочу завести собаку🫠

Хочу здесь найти себе подруг, с которыми можно поговорить по душам, заниматься вместе спортом, ходить на прогулки, ездить в путешествия, всячески вместе развиваться и поддерживать друг друга🫶🏻🧚🏻✨