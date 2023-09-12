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Москва
Привет👋🏻🍃
Москва
Профиль пользователя elfindara
О себе
Привет👋🏻🍃
Меня зовут Даша, мне 23 года. Не так давно живу в Москве, до этого жила в Екатеринбурге. Я работаю мобильным разработчиком и учусь в университете👩🏻💻. Есть парень, тоже программист.
Люблю кофе, стендап, походы, настолки и
творчество Хаяо Миядзаки. Очень хочу завести собаку🫠
Хочу здесь найти себе подруг, с которыми можно поговорить по душам, заниматься вместе спортом, ходить на прогулки, ездить в путешествия, всячески вместе развиваться и поддерживать друг друга🫶🏻🧚🏻✨
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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