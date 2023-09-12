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Москва
Профиль пользователя ElenPo

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О себе

Меня зовут Лена, и я начинающий психолог. Стремление помочь людям понять себя и научиться лучше управлять своими эмоциями и поведением - это то, что движет мной в этой профессии. Я уверена, что каждый из нас способен обрести гармонию с самим собой и с окружающим миром, и я готова быть той опорой, которая поможет разгадать сложности течения собственной жизни.

Музыка - это еще одна моя страсть. Она сопровождает меня повсюду и позволяет выразить эмоции, которые иногда сложно передать словами. С каждой новой композицией я нахожу новые ощущения и переживания. Музыка - мощное средство, которое способно вдохновить, успокоить и поднять настроение. Она также помогает мне находить внутренний покой и гармонию.

Вино - это не просто напиток, это искусство. Я увлекаюсь изучением разных сортов вин, исследованием их вкусовых качеств и совершенствованием собственного вкуса. Виноделие - это чудесный мир, в котором каждый бокал открывает новые нюансы и таит в себе историю земли и трудолюбия людей. Я ценю возможность наслаждаться этим напитком в компании друзей и близких.

Москва - это город, который я полюбила с первого взгляда. Ее динамичная атмосфера, многообразие культурных мероприятий и бесконечные возможности всегда радуют меня. Здесь я нахожу вдохновение и силы для дальнейшего развития как профессионала и личности. Гуляя по улочкам Москвы, я наслаждаюсь красотой ее архитектуры и настраиваюсь на позитивный лад.
В итоге, я многогранный человек, который стремится найти гармонию в собственной жизни и помочь другим найти ее в своей. Любовь к музыке, вину, Москве и путешествиям дополняют мою профессию и позволяют мне наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 11 участников

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Москва → пообщаться

Начинающие психологи 🙌🏻

Откликнулось 5 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и потанцевать

Откликнулся 1 участник

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