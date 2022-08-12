Москва
Профиль пользователя elenidzze

фото пользователя elenidzze

О себе

Изучаю итальянский, немецкий и преподаю английский. Читаю психологическую литературу.
Из прочих увлечений: фотография, просмотр сериалов и веб-дизайн.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

Не нравится:

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, кофе и новые знакомства

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте выпьем кофе и пофотографируемся

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Anastasia02
Москва → Другое

Найти подругу/подруг

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

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Москва → Другое

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

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Москва → Другое

Встретиться, погулять в центре

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Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

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Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

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Ищу подругу 24+

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Пообщаться, найти подругу

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Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

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Вместе попить кофе

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Девочки, пишите, соберем крутую тусовку

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Прогуляться в парке или сходить на выставку

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Гуляем-снимаем

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Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.

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