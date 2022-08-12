Москва
Профиль пользователя elenidzze
О себе
Изучаю итальянский, немецкий и преподаю английский. Читаю психологическую литературу.
Из прочих увлечений: фотография, просмотр сериалов и веб-дизайн.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры
Не нравится:
💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Москва → Другое
Найти подругу/подруг
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
Москва → Другое
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
Москва → Другое
Встретиться, погулять в центре
Москва → Другое
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
Москва → Другое
Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку
Москва → Другое
Ищу подругу 24+
Москва → Другое
Пообщаться, найти подругу
Москва → Другое
Прогуляться в центре
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
Вместе попить кофе
Москва → Другое
Девочки, пишите, соберем крутую тусовку
Москва → Другое
Прогуляться в парке или сходить на выставку
Москва → Другое
Гуляем-снимаем
Москва → Другое
Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.
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