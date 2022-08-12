Изучаю итальянский, немецкий и преподаю английский. Читаю психологическую литературу. Из прочих увлечений: фотография, просмотр сериалов и веб-дизайн.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.

Москва → Другое Прогуляться в парке или сходить на выставку

Москва → Другое Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

Москва → Другое Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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