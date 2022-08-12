Всем привет! Люблю природу и животных, гулять по лесу. Фотографировать, слушать музыку, обсуждать интересные темы, читать книги, я очень разносторонний человек. Занимаюсь йогой, читаю книги по психологии. Люблю авторское кино, театры, музеи, выставки. Буду рада знакомству и общению.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎮 Видеоигры 📺 Политика 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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