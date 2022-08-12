Москва
Профиль пользователя Elena_Belykh
О себе
Всем привет! Люблю природу и животных, гулять по лесу. Фотографировать, слушать музыку, обсуждать интересные темы, читать книги, я очень разносторонний человек. Занимаюсь йогой, читаю книги по психологии. Люблю авторское кино, театры, музеи, выставки. Буду рада знакомству и общению.
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Знакомство для дружбы или отношений
Покататься на велосипеде
За любой движ на выходных
В боулинг!
А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе
Кто хочет сходить в Pop-up museum?
Пошли в кино😉
Сходить на выставки ГЭС-2
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