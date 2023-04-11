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Москва
Профиль пользователя Elena._.B

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О себе

Живу в Москве. Сейчас в декрете. Воспитываю дочку ☺️Соответственно интересы крутятся вокруг этого)) Но так же люблю книги, особенно психологию, философию, познавательные книги в целом (про художников, ученых и пр) и классические романы. Стараюсь подтянуть английский: чтение книг в оригинале. Посещаю иногда консерваторию музыкальную (оркестры предпочтительнее хора, почему то язык инструментов мне ближе чем звуки голоса), выставки изобразительных искусств, слушаю стендапы, встречаюсь с друзьями, готовлю вкусности. Хочу расширить круг общения ☺️

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян🎮 Видеоигры
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