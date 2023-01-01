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Москва
Профиль пользователя EleNa_77

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О себе

Приветик! Не так давно в Москве, хотелось бы найти прежде всего человека с которым захочется и погрустить и повеселиться . Веселых, прикольных , добрых и открытых людей, так как сама являюсь такой ☺️Люблю музыку, кино, книги, можем погулять и с детьми, а у меня их 2 🙈 или сорваться на машине куда-то погулять 😁

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🎮 Видеоигры

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