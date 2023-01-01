О себе

Приветик! Не так давно в Москве, хотелось бы найти прежде всего человека с которым захочется и погрустить и повеселиться . Веселых, прикольных , добрых и открытых людей, так как сама являюсь такой ☺️Люблю музыку, кино, книги, можем погулять и с детьми, а у меня их 2 🙈 или сорваться на машине куда-то погулять 😁