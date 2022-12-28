Меня зовут Елена. Мне 34 года. Есть две замечательные дочки. В свободное время посещаю музеи , выставки, кино, интересные места. Люблю вкусную еду и интересных людей. Хочу познакомиться с новыми людьми для общения, совместных прогулок.

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Москва → Другое Чат/обсуждение. Новый Год. Кто, где и как?

Москва → Другое Танцевать в бар под мировую попсу 😁

Москва → Другое Весело провести время и подружиться ❤️

Москва → Другое Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

Москва → Другое Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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