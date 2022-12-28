Москва
Профиль пользователя Elena88
О себе
Меня зовут Елена.
Мне 34 года.
Есть две замечательные дочки. В свободное время посещаю музеи , выставки, кино, интересные места. Люблю вкусную еду и интересных людей.
Хочу познакомиться с новыми людьми для общения, совместных прогулок.
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Для пятничных и субботних баров
Найти подруг!
Возраст 36+-
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Найти подругу
У кого тоже нет планов на нг?)
Много друзей и общения!)
Girls 25+ ищу подружек)
Прогулка в новом году
Хочу найти подругу
Прогулки, бары, театры)
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉
Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄
Весело провести время и подружиться ❤️
Ище подругу
Новогодняя вечеринка🍾🍸☃️
Танцевать в бар под мировую попсу 😁
Чат/обсуждение. Новый Год. Кто, где и как?
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.