Москва
Профиль пользователя Elena88

фото пользователя Elena88

О себе

Меня зовут Елена.
Мне 34 года.
Есть две замечательные дочки. В свободное время посещаю музеи , выставки, кино, интересные места. Люблю вкусную еду и интересных людей.
Хочу познакомиться с новыми людьми для общения, совместных прогулок.

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Потусить в Москве

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу потанцевать, го девочки 😜

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть попить кофе

Москва → сходить на мероприятие

Хочется сходить потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя AlenkaAS
Москва → Другое

У кого тоже нет планов на нг?)

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Nadezhda_Mur
Москва → Другое

Girls 25+ ищу подружек)

маленькое фото пользователя Sierra
Москва → Другое

Прогулка в новом году

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

маленькое фото пользователя Alex1501
Москва → Другое

Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

маленькое фото пользователя anastasia__pl
Москва → Другое

Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

маленькое фото пользователя Sabi
Москва → Другое

Весело провести время и подружиться ❤️

маленькое фото пользователя Alina9
Москва → Другое

Ище подругу

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Москва → Другое

Новогодняя вечеринка🍾🍸☃️

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Танцевать в бар под мировую попсу 😁

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Москва → Другое

Чат/обсуждение. Новый Год. Кто, где и как?

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