Москва
Профиль пользователя Elena495

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О себе

Люблю автопутешествия, архитектуру, домашнюю обстановку, вкусно готовить, йогу и медитацию, сальсу и бачату)))

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

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📺 Политика

Участие в других событиях

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Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃

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Общение с интересными людьми на самые разные темы.

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Найти подругу, было бы славно…

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