Москва
Профиль пользователя Elena33

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О себе

Рисую картины, леплю реалистичные фигуры, занимаюсь йогой, медитациями. Интересно саморазвитие, чтение, изучение английского языка, прогулки, театр, выставки. Люблю животных.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

Не нравится:

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В среду или четверг, приглашаю прогуляться в парке, поболтать.

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу поиграть в настольные игры, или погулять в парке.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Rise
Москва → Другое

Интеллектуальных и творческих разговоров

маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Artem1122
Москва → Другое

Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?

маленькое фото пользователя Natasha_S
Москва → Другое

Ищу подруг 👠

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя prof1983
Москва → Другое

Поболтать о жизни, о работе, об отношениях

маленькое фото пользователя Grant_Grant
Москва → Другое

Пошли в кино😉

маленькое фото пользователя Andrey.msk
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в новые места.

маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое

Настолки/уличные прогулки. Можно собрать компанию)

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Другие пользователи из города Москва

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