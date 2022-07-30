Москва
Профиль пользователя Elena33
О себе
Рисую картины, леплю реалистичные фигуры, занимаюсь йогой, медитациями. Интересно саморазвитие, чтение, изучение английского языка, прогулки, театр, выставки. Люблю животных.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Интеллектуальных и творческих разговоров
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?
Ищу подруг 👠
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Поболтать о жизни, о работе, об отношениях
Пошли в кино😉
Прогуляться, сходить в новые места.
Настолки/уличные прогулки. Можно собрать компанию)
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