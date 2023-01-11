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Москва
Москва
Профиль пользователя Elena11111
О себе
Айтишник - удаленщик. Люблю спонтанные путешествия без четкого плана, выставки, концерты (рок, джаз, классика), всратые истории и мемы, авиацию и космос, походы в горы, спорт
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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