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Москва
Профиль пользователя Elena11111

фото пользователя Elena11111

О себе

Айтишник - удаленщик. Люблю спонтанные путешествия без четкого плана, выставки, концерты (рок, джаз, классика), всратые истории и мемы, авиацию и космос, походы в горы, спорт

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

+35 Взрослая компания для встреч и обсуждений.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alcke

Москва → сходить на мероприятие

https://www.afisha.ru/exhibition/na-pylnyh-tropinkah-dalekih-planet-283096/

Откликнулся 1 участник

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