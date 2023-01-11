Москва

Профиль пользователя Elena11111

О себе Айтишник - удаленщик. Люблю спонтанные путешествия без четкого плана, выставки, концерты (рок, джаз, классика), всратые истории и мемы, авиацию и космос, походы в горы, спорт

Была в сети пару дней назад

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