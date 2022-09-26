Москва
Профиль пользователя Elena11

фото пользователя Elena11
фото #2 пользователя Elena11
фото #3 пользователя Elena11
фото #4 пользователя Elena11
фото #5 пользователя Elena11

О себе

Люблю интересно проводить время: увлекательные поездки, прогулки по городу, встречи с друзьями, занятия спортом (фитнес, бассейн), слушать музыку, т.ч. классическую, и прочие варианты активного отдыха)

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером, работаю до 19, пообщаться, выпить кофе.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Что для вас значит быть Другом?

маленькое фото пользователя Katrin_esk
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

В боулинг!

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Перекусить шаурму в центре

маленькое фото пользователя Zanozilka
Москва → Другое

Гуляю в ботаническом саду.

маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
Москва → Другое

Поиграть в бильярд 🎱

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.