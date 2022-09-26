Люблю интересно проводить время: увлекательные поездки, прогулки по городу, встречи с друзьями, занятия спортом (фитнес, бассейн), слушать музыку, т.ч. классическую, и прочие варианты активного отдыха)

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Москва → Другое Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.