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Москва
Профиль пользователя Elen_ru

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О себе

Недавно переехала в Москву. Работаю SMM, целыми днями перед компьютером, поэтому люблю гулять и нахаживать минимум 10к шагов в день, обожаю смотреть комедии, детективы, боевики. Катаюсь на роликах, велосипеде. Литрами пью кофе, отказываюсь от сладких конфет, шоколадок и печенек.
Люблю душевное и открытое общение, могу подержать любую тему или выслушать , если надо просто выговориться и получить совет. Есть пушистый классный кот

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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