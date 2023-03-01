Недавно переехала в Москву. Работаю SMM, целыми днями перед компьютером, поэтому люблю гулять и нахаживать минимум 10к шагов в день, обожаю смотреть комедии, детективы, боевики. Катаюсь на роликах, велосипеде. Литрами пью кофе, отказываюсь от сладких конфет, шоколадок и печенек. Люблю душевное и открытое общение, могу подержать любую тему или выслушать , если надо просто выговориться и получить совет. Есть пушистый классный кот

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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