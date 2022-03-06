Москва
Профиль пользователя Eldurano
О себе
Спокойной
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Чат поддержки: задайте вопрос тут
Москва → Другое
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Сгонять в клуб 😎
Ростов-на-Дону → Другое
А ты умеешь дружить?)
Москва → Другое
Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово
Москва → Другое
Пинг понг в таганском парке
Москва → Другое
Концерт Macan, 20:00, зеленый театр
Москва → Другое
На урбанистический форум в гостиный двор
Москва → Другое
Прогулка с кофе в парке
Москва → Другое
Погулять в центре
Москва → Другое
Давайте сходим в кальянную
Москва → Другое
Кто составит компанию на ночной каток ?)
Москва → Другое
Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉
Москва → Другое
Сходить в парк или кафе
Москва → Другое
Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘
Москва → Другое
Кто хочешь в Lookin Rooms?
Москва → Другое
Милого парня сходить в кино или объесться вредной еды в вскр
Москва → Другое
Гулять всю ночь с милым мальчиком
Москва → Другое
Предлагаю за компанию покататься на речном трамвайчике либо сходить
Москва → Другое
Есть тут любители котиков?!)
Москва → Другое
Сходить вместе на концерт Markula
Москва → Другое
Весело погулять, обрести душевную компанию друзей)
Москва → Другое
Кальян или настольные игры,возможно кино или прогуляться)
Москва → Другое
Сняли лофт с верандой в сб и до утра 🍹🕺🏼💃🏼
Москва → Другое
Летим в Мутаборск в любые выходные
Москва → Другое
Интересны новые знакомства. В Москве недавно .
Москва → Другое
Прогуляться сегодня вечером
Москва → Другое
Сходить в парк аттракционов «сказка»
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