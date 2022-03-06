Москва
Профиль пользователя Eldurano

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О себе

Спокойной

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Просыпаемся Москва!

Москва → собрать компанию

Ищу хорошую компанию

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём тусить!! Урааааа

Москва → прогуляться, перекусить

В ночной клубе, кто готов??

Участие в других событиях

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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За душевное и открытое общение 😊

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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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Ищу душевные интересные знакомства 🖤

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Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово

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На урбанистический форум в гостиный двор

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Прогулка с кофе в парке

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Погулять в центре

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Давайте сходим в кальянную

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Кто составит компанию на ночной каток ?)

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Москва → Другое

Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉

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Сходить в парк или кафе

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Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

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Москва → Другое

Кто хочешь в Lookin Rooms?

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Милого парня сходить в кино или объесться вредной еды в вскр

маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое

Гулять всю ночь с милым мальчиком

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Предлагаю за компанию покататься на речном трамвайчике либо сходить

маленькое фото пользователя Mikaelka
Москва → Другое

Есть тут любители котиков?!)

маленькое фото пользователя Anastasiabells
Москва → Другое

Сходить вместе на концерт Markula

маленькое фото пользователя theanutas
Москва → Другое

Весело погулять, обрести душевную компанию друзей)

маленькое фото пользователя Sa.Ch
Москва → Другое

Кальян или настольные игры,возможно кино или прогуляться)

маленькое фото пользователя Avtopilot
Москва → Другое

Сняли лофт с верандой в сб и до утра 🍹🕺🏼💃🏼

маленькое фото пользователя Catush
Москва → Другое

Летим в Мутаборск в любые выходные

маленькое фото пользователя Lesya42
Москва → Другое

Интересны новые знакомства. В Москве недавно .

маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое

Прогуляться сегодня вечером

маленькое фото пользователя AlexandraKrvchk
Москва → Другое

Сходить в парк аттракционов «сказка»

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.