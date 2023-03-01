Люблю гулять пешком и фотографировать всякие красивости, больше читать сериалы, чем смотреть книги 🙃, больше фантастику и научпоп, чем документалку и коучинг Искренне радуюсь разным удивительным совпадениям

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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