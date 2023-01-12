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Москва
Профиль пользователя Ekud

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О себе

Горы, автопутешествия, гастрономия. #tripek TG

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📚 Книги🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Грозный → прогуляться, перекусить

Грозный, прогулка

Москва → другое

Кто любит театр? В пятницу МХТ им Чехова #13

Пятигорск → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Пятигорске

Москва → сходить на мероприятие

Театр #13 мхт им.Пушкина

Пятигорск → прогуляться, перекусить

С 26 августа по 3 сентября поехать в Тбилиси

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

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Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулось 37 участников

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Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 26 участников

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Москва → пообщаться

Давайте поговорим на тему того, как не вестись на поводу мудаков

Откликнулось 20 участников

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Ставрополь → пообщаться

Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Откликнулось 17 участников

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Буденновск → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную, клуб

Откликнулись 3 участника

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