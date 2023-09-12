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Москва
Профиль пользователя Ekatmeow

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О себе

Всем привет. Я люблю творчество и искусство, люблю читать книги, смотреть сериалы и фильмы. Но я домосед если честно и зачастую из дома не выгонишь. Интроверт. Мизантроп.
Очень открытая и искренняя, отчасти жёсткая, могу правду в лицо сказать. Не люблю разговоров за спиной и сплетен.
Занимаюсь татуировками и колористикой автоэмалей, это мои 2 работы. В будущем перейду чисто на татуировки.
Хотелось бы найти подругу по интересам, спокойную и может быть ворчливую как я) чтобы мы вместе ворчали))
Могу говорить о чем угодно
Верная
Заботливая
Считающая друзей членами своей семьи
Не ищущая большой и активной компании
Я больше за спокойный отдых и времяпровождение
Но при этом не считаю себя скучной, могу поддержать интерес)
А бонусом могу испечь вкусный тортик 😋

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Я интроверт, хотелось бы найти подругу

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

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Москва → пообщаться

Мне 40 и я вышла из IT. Но зашла я туда в 31.

Откликнулись 2 участника

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