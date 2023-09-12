О себе

Всем привет. Я люблю творчество и искусство, люблю читать книги, смотреть сериалы и фильмы. Но я домосед если честно и зачастую из дома не выгонишь. Интроверт. Мизантроп.

Очень открытая и искренняя, отчасти жёсткая, могу правду в лицо сказать. Не люблю разговоров за спиной и сплетен.

Занимаюсь татуировками и колористикой автоэмалей, это мои 2 работы. В будущем перейду чисто на татуировки.

Хотелось бы найти подругу по интересам, спокойную и может быть ворчливую как я) чтобы мы вместе ворчали))

Могу говорить о чем угодно

Верная

Заботливая

Считающая друзей членами своей семьи

Не ищущая большой и активной компании

Я больше за спокойный отдых и времяпровождение

Но при этом не считаю себя скучной, могу поддержать интерес)

А бонусом могу испечь вкусный тортик 😋