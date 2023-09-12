Москва
Профиль пользователя Ekatmeow
О себе
Всем привет. Я люблю творчество и искусство, люблю читать книги, смотреть сериалы и фильмы. Но я домосед если честно и зачастую из дома не выгонишь. Интроверт. Мизантроп.
Очень открытая и искренняя, отчасти жёсткая, могу правду в лицо сказать. Не люблю разговоров за спиной и сплетен.
Занимаюсь татуировками и колористикой автоэмалей, это мои 2 работы. В будущем перейду чисто на татуировки.
Хотелось бы найти подругу по интересам, спокойную и может быть ворчливую как я) чтобы мы вместе ворчали))
Могу говорить о чем угодно
Верная
Заботливая
Считающая друзей членами своей семьи
Не ищущая большой и активной компании
Я больше за спокойный отдых и времяпровождение
Но при этом не считаю себя скучной, могу поддержать интерес)
А бонусом могу испечь вкусный тортик 😋
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам