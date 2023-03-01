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Москва
Профиль пользователя Ekatks

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О себе

Работаю вирусологом, сейчас ищу программу, чтобы переехать заграницу. Люблю длительные прогулки и активный отдых.
Люблю концерты интересной музыки
Давно не была на выставках
С удовольствием схожу в бар или клуб

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян
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