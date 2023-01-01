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Москва
Профиль пользователя Ekaterinaaaaa

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О себе

Была бы рада найти позитивного человека с кем можно поговорить на любые темы ,посмеятся ,прогуляться ,выпить кофе ,сходить в клуб и бар )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
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