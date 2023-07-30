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Москва
Профиль пользователя Ekaterina.aa

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О себе

Катя, 25 лет, немного домосед, поэтому я тут!)
Хочу наконец-то найти себе близкого по духу человека.. Или нескольких, как уж повезет
Работаю в банке с графиком 2/2, да, офисный планктон)) готовлю вкусно и много, так что можем вместе что-то придумать
Обожаю ходить много и долго, болтать по душам и смеяться! Без ЧЮ никуда! (Шутки про говно и тд приветствуются)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян
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