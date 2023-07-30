О себе

Катя, 25 лет, немного домосед, поэтому я тут!)

Хочу наконец-то найти себе близкого по духу человека.. Или нескольких, как уж повезет

Работаю в банке с графиком 2/2, да, офисный планктон)) готовлю вкусно и много, так что можем вместе что-то придумать

Обожаю ходить много и долго, болтать по душам и смеяться! Без ЧЮ никуда! (Шутки про говно и тд приветствуются)