⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя ekaterina_gulaia

фото пользователя ekaterina_gulaia

О себе

Привет! Я очень люблю играть в настольные игры, смотреть старые фильмы, а также вязать крючком и вышивать.
С радостью схожу с тобой в настольный клуб, чтобы попробовать новую настолку и попить чай с печеньками)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы✝️ Религия😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Alexander_R

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам