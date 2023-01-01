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Москва
Привет! Я очень люблю играть в настольные игры, смотреть старые фильмы, а также вязать крючком и вышивать.
Москва
Профиль пользователя ekaterina_gulaia
О себе
Привет! Я очень люблю играть в настольные игры, смотреть старые фильмы, а также вязать крючком и вышивать.
С радостью схожу с тобой в настольный клуб, чтобы попробовать новую настолку и попить чай с печеньками)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы✝️ Религия😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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