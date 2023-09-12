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Москва
Профиль пользователя EkateRina_23

фото пользователя EkateRina_23

О себе

Люблю проводить время вне дома, кафе, ресторан, прогуляться. Занимаюсь фитнесом, обожаю кино, хочу научится ездить на коньках

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 285 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 96 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

найти близких подружек, по душе)

Откликнулось 7 участников

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