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Москва
Москва
Профиль пользователя EkateRina_23
О себе
Люблю проводить время вне дома, кафе, ресторан, прогуляться. Занимаюсь фитнесом, обожаю кино, хочу научится ездить на коньках
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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