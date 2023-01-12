Москва

Профиль пользователя Ekaterina_11

О себе Занимаюсь английским, изучаю питон, хожу на фитнес (йога, степ). Хочу пойти на театральные курсы и начать шить.

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