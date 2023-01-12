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Москва
Профиль пользователя Ekaterina_11

фото пользователя Ekaterina_11

О себе

Занимаюсь английским, изучаю питон, хожу на фитнес (йога, степ). Хочу пойти на театральные курсы и начать шить.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 357 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 15 участников

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