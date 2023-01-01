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Москва
Москва
Профиль пользователя Ekaterina03
О себе
Я хожу в спортзал и слежу за своим телом, люблю читать книги и слушать музыку, мне очень нравятся исполнители типо Тбили, KRBK.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика🎮 Видеоигры🎭 Театр🎲 Настольные игры
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