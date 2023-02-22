Москва
Профиль пользователя Ekataterina
О себе
Люблю ходить в театр, на выставки, кино и кофе
Увлекаюсь иностранными языками и чтением книг
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить на ферму альпак
Москва → прогуляться, перекусить
Пойти на ферму альпак
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить погулять, пофоткаться
Москва → прогуляться, перекусить
Поездка в Питер
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в кофейню или на каток
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить на каток
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить на каток
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Съездить в Выборг или в Кронштадт
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
Girls 25+ ищу подружек)
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Пойдем гулять, подруга
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Прогуляться в парке, пообщаться
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Хочу в кофейню
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам)
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Весело провести время и подружиться ❤️
Москва → Другое
Приятно провести время, погулять
Москва → Другое
Сходить куда нибудь
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы, покурить кальян
Москва → Другое
Ище подругу
Москва → Другое
Совместное времяпровождения
Москва → Другое
Я люблю зиму.
Москва → Другое
Ктото хочет прогулку сегодня?
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