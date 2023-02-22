Москва
Профиль пользователя Ekataterina

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О себе

Люблю ходить в театр, на выставки, кино и кофе
Увлекаюсь иностранными языками и чтением книг

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на ферму альпак

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на ферму альпак

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить погулять, пофоткаться

Москва → прогуляться, перекусить

Поездка в Питер

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню или на каток

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Парке Горького, пофоткаться

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Съездить в Выборг или в Кронштадт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Viku
Москва → Другое

Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

маленькое фото пользователя Nadezhda_Mur
Москва → Другое

Girls 25+ ищу подружек)

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Хочу погулять по красивым местам

маленькое фото пользователя lisoal
Москва → Другое

Пойдем гулять, подруга

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

маленькое фото пользователя Nastya_lis
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя Alisa56
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Прогуляться в парке, пообщаться

маленькое фото пользователя anastasia__pl
Москва → Другое

Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

маленькое фото пользователя Svet_lana
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Terry
Москва → Другое

Хочу в кофейню

маленькое фото пользователя Anastasiya_16
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам)

маленькое фото пользователя Polina2002
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Sabi
Москва → Другое

Весело провести время и подружиться ❤️

маленькое фото пользователя Dia9
Москва → Другое

Приятно провести время, погулять

маленькое фото пользователя Anastasia31
Москва → Другое

Сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Floweret
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы, покурить кальян

маленькое фото пользователя Alina9
Москва → Другое

Ище подругу

маленькое фото пользователя lmarkova03a
Москва → Другое

Совместное времяпровождения

маленькое фото пользователя KiSS_Ka
Москва → Другое

Я люблю зиму.

Москва → Другое

Ктото хочет прогулку сегодня?

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