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Москва
Профиль пользователя Eisenhaur

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О себе

Арсений. Думаю могу развить многие темы
Увлекаюсь историей, политикой. Школьник. Короче жду обсудим разное с тобой 💂‍♀️

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → пообщаться
Обсудим музыку, интересы, обучение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
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Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
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Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
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Москва → Другое
Интеллектуальных и творческих разговоров
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Москва → Другое
Какая твоя любимая книга?)
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