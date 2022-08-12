Москва
Профиль пользователя EgorTitov

фото пользователя EgorTitov
фото #2 пользователя EgorTitov
фото #3 пользователя EgorTitov

О себе

🤷‍♂️

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

По играть на гитарах!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

маленькое фото пользователя Dmitriiy
Москва → Другое

Группа района Проспект Вернадского в тг!

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.