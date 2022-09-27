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Москва
Москва
Профиль пользователя Egor89
О себе
Обожаю слушать музыку , без неё никуда. Любитель поваляться и посмотреть какой-нибудь фильм). Велоспорт . Создаю сеть магазинов , работаю напрямую с парфюмерным заводом в Чехии
Был в сети вчера
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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