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Москва
Профиль пользователя Egor89

фото пользователя Egor89

О себе

Обожаю слушать музыку , без неё никуда. Любитель поваляться и посмотреть какой-нибудь фильм). Велоспорт . Создаю сеть магазинов , работаю напрямую с парфюмерным заводом в Чехии

Был в сети вчера

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Собираю команду единомышленников, вместе всегда веселее😌

маленькое фото пользователя Lime
маленькое фото пользователя Lufes
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinkamalinka

Набережные Челны → пообщаться

Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 15 участников

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Собираемся вместе, отдыхаем, предлагаем варианты куда пойти

Откликнулось 14 участников

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Нижний Новгород → пообщаться

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

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Москва → пообщаться

Ищу интересных людей

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nata132

Новокузнецк → пообщаться

Очень очень грустно…

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Demid124

Красноярск → пообщаться

Всем доброго времени суток ✌🏼хотелось бы найти интересных собеседников

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Naya_luz

Рига → пообщаться

Мне просто не скем разговаривать. Я умею слушать . С ебанцой .

Откликнулись 2 участника

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