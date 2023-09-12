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Москва
Профиль пользователя Egor777

фото пользователя Egor777

О себе

Работаю в межгос организации. Рано встаю. Много поездок

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Выставка, экскурсия, театр, музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Mikoo

Москва → другое

Любители фото !гоу снимем студию и сделаем фотосет 🌟

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя a.Sea

Москва → прогуляться, перекусить

встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино вечером

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ksu22

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на спектакль "В погоне за счастьем"

Откликнулись 4 участника

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