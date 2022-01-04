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Москва
Профиль пользователя Egor5436

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О себе

Люблю слушать разноплановую музыку, нет какого-то определённого любимого жанра.
Люблю много гулять по городу,и искать новые классные места.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

✝️ Религия
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