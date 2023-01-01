Москва
Профиль пользователя Egor3f
О себе
Разработчик по профессии, призванию и образу мышления)
Можем обсудить интересные темы, в том числе политику и социологию, психологию и самокопание, инвестиции/крипту, айти/программирование/инфобезопасность, и просто поговорить на бытовые темы, поныть, поплакать/поржать, и естественно пошутить про письки и говно (если не любишь шутки за 299, пожалуйста, закрой мой профиль и открой форточку)))
Не люблю демагогию и подмены понятий, за искреннее общение
Из игр люблю point and click, adventure, есть свитч и стим дек
Музыка - всеяден, но больше electronic rock (klayton, etc), хотя могу послушать и ретро/евроденс, и попсу 2000-х, и дабстеп, и хип-хоп
Фильмы почти не смотрю. На Ютубе обожаю каналы про мастерские - Негода, Певцов, Левша, Лёха Романтик и т.д.
Нравится, как люди из нифига делают технические шедевры. Как на старых советских станках в гаражах делают то, что многие себе даже представить не могут.
Читаю последнее время редко, раньше любил фэнтези и детективы.
Последний год не выхожу из дома из-за болезни, друзей подрастерял, круг общения - курьеры с доставкой котлеток и пюрешки.
решил вспомнить вообще, как общаться с людьми) пока онлайн, дальше как здоровье позволит - вживую)
Был в сети сегодня
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