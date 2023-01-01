⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Egor3f

фото пользователя Egor3f

О себе

Разработчик по профессии, призванию и образу мышления)

Можем обсудить интересные темы, в том числе политику и социологию, психологию и самокопание, инвестиции/крипту, айти/программирование/инфобезопасность, и просто поговорить на бытовые темы, поныть, поплакать/поржать, и естественно пошутить про письки и говно (если не любишь шутки за 299, пожалуйста, закрой мой профиль и открой форточку)))
Не люблю демагогию и подмены понятий, за искреннее общение

Из игр люблю point and click, adventure, есть свитч и стим дек
Музыка - всеяден, но больше electronic rock (klayton, etc), хотя могу послушать и ретро/евроденс, и попсу 2000-х, и дабстеп, и хип-хоп
Фильмы почти не смотрю. На Ютубе обожаю каналы про мастерские - Негода, Певцов, Левша, Лёха Романтик и т.д.
Нравится, как люди из нифига делают технические шедевры. Как на старых советских станках в гаражах делают то, что многие себе даже представить не могут.
Читаю последнее время редко, раньше любил фэнтези и детективы.

Последний год не выхожу из дома из-за болезни, друзей подрастерял, круг общения - курьеры с доставкой котлеток и пюрешки.
решил вспомнить вообще, как общаться с людьми) пока онлайн, дальше как здоровье позволит - вживую)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя MyWay

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам