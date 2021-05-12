Москва
Профиль пользователя Egor2608
О себе
Времени свободно мало,работаю 24/7 как лошадь
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Привет ищу лучшего друга
Санкт-Петербург → Другое
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Ищу друга или подругу
Москва → Другое
Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел
Москва → Другое
Ищу подругу/друга
Москва → Другое
Привет чем занимаешься
Москва → Другое
Все привет
Москва → Другое
Новогодние из Москвы в Нижний Новгород с ребенком 12-16 лет.
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.