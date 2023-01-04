Москва
Профиль пользователя Egor23u

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О себе

🦊 Увлекаюсь переводом песен на жестовый язык, имею YouTube канал «Песни на жестовом языке».
🦊 Свободное время провожу на улице гуляя по Москве частично фотогрируя, 🦊 Занимаюсь танцами
🦊 Учился в колледже «Царицыно» на повара технолога
🦊 Работаю во «Вкусно и точка»
🦊 Любимое заведение CHICKO
🦊 Любимые исполнители Егор Крид, Дора, МЭЙБИ БЭЙБИ
🦊 Очень буду рад новым знакомствам, в том числе по интересам

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Москва → прогуляться, перекусить

В Москве, по интересным местам 10 сентября 2022

Москва → сходить на мероприятие

На концерт МЭЙБИ БЭЙБИ 3.08.23 в 20:00 (Танцпол 1000 руб)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, можем сходить в CHICKO

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

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Москва → Другое

Ищу подругу/друга для ежедневного общения

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

маленькое фото пользователя katerina
Москва → Другое

Прогуляться,

маленькое фото пользователя Natalia_Sid
Москва → Другое

Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных

маленькое фото пользователя Lera
Москва → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя Angel04
Москва → Другое

Ищу подруг в Москве.

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