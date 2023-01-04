🦊 Увлекаюсь переводом песен на жестовый язык, имею YouTube канал «Песни на жестовом языке». 🦊 Свободное время провожу на улице гуляя по Москве частично фотогрируя, 🦊 Занимаюсь танцами 🦊 Учился в колледже «Царицыно» на повара технолога 🦊 Работаю во «Вкусно и точка» 🦊 Любимое заведение CHICKO 🦊 Любимые исполнители Егор Крид, Дора, МЭЙБИ БЭЙБИ 🦊 Очень буду рад новым знакомствам, в том числе по интересам

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

Москва → сходить на мероприятие На концерт МЭЙБИ БЭЙБИ 3.08.23 в 20:00 (Танцпол 1000 руб)

Москва → Другое Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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