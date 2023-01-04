Москва
Профиль пользователя Egor23u
О себе
🦊 Увлекаюсь переводом песен на жестовый язык, имею YouTube канал «Песни на жестовом языке».
🦊 Свободное время провожу на улице гуляя по Москве частично фотогрируя, 🦊 Занимаюсь танцами
🦊 Учился в колледже «Царицыно» на повара технолога
🦊 Работаю во «Вкусно и точка»
🦊 Любимое заведение CHICKO
🦊 Любимые исполнители Егор Крид, Дора, МЭЙБИ БЭЙБИ
🦊 Очень буду рад новым знакомствам, в том числе по интересам
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Познакомиться с классными людьми :)
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Погулять где-нибудь в Москве
погулять, сходить куда-нибудь
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)
Прогуляемся?
что тут надо делать
Прогуляться,
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
прогуляться
Ищу подруг в Москве.
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