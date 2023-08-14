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Москва
Профиль пользователя Egoo

фото пользователя Egoo

О себе

Со мной не скучно)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💨 Кальян

События пользователя

Москва → другое

Пойти поужинать)

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу пойти ресторан С хорошим собеседником)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Leni

Москва → прогуляться, перекусить

Давай пофоткаемся?

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → другое

Познакомиться с классными людьми

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Zlatik

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какой-нибудь концерт 🤘

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу погулять, пообщаться, походить на какие нибудь мероприятия, концерты

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя arina_ryaba

Москва → пообщаться

я тут уже запуталась куда жмать…давайте дружить!! 😇😇

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Газгольдер завтра

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя cprelzz

Москва → прогуляться, перекусить

ищем с другом компанию на вечер!!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lesya97

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет и имеет возможность рвануть на недельку в Турциию?

Откликнулись 3 участника

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