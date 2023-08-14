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Москва
Москва
Профиль пользователя Egoo
О себе
Со мной не скучно)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💨 Кальян
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