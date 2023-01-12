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Москва
Кручусь-верчусь
Москва
Профиль пользователя Egir37
О себе
Кручусь-верчусь
Люблю спонтанные авантюры и в целом за импровизацию
Учусь в магистратуре, подрабатываю
Могу долго болтать о музыке)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
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