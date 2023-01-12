Москва

Профиль пользователя Egir37

О себе Кручусь-верчусь

Люблю спонтанные авантюры и в целом за импровизацию

Учусь в магистратуре, подрабатываю

Могу долго болтать о музыке)

Был в сети сегодня

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