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Москва
Профиль пользователя Egir37

фото пользователя Egir37

О себе

Кручусь-верчусь
Люблю спонтанные авантюры и в целом за импровизацию
Учусь в магистратуре, подрабатываю
Могу долго болтать о музыке)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪩 Ночной клуб
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