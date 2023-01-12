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Москва
Профиль пользователя Eferien

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О себе

Опишите себя одним словом: "человек"
Ответ на какой вопрос вам расскажет о человеке многое: "ответ на какой какой вопрос вам расскажет многое?"
Люблю открывать форточки и учусь танцам(это не связано между собой)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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