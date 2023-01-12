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Москва
Опишите себя одним словом: "человек"
Москва
Профиль пользователя Eferien
О себе
Опишите себя одним словом: "человек"
Ответ на какой вопрос вам расскажет о человеке многое: "ответ на какой какой вопрос вам расскажет многое?"
Люблю открывать форточки и учусь танцам(это не связано между собой)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
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