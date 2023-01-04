Москва
Профиль пользователя Edward_K
О себе
В свободное время смотрю аниме, читаю мангу, манхву, ранобэ и т.д. Иногда играю в ps4. Не так давно закупился играми типа Ghost of Tsushima. Ещё не пройдено много AAA игр.
Музыку сдушаю разную. Рок, попса. Спортом не увлекаюсь.
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
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