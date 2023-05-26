Всем привет, меня зовут Эдуард или же Эдик У меня нет друзей и мне очень скучно Сам я очень весёлый шутить если только мемы Мне 15 лет по знаку зодиака я Овен ♈ Увлекаюсь рисованием или анимацией но очень редко Надеюсь я найду друзей и мы хорошо будем проводить время и веселиться))

Профиль обновлён 25 мая 2023 г.

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