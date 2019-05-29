Обожаю слушать radio_tapok, сейчас слушаю pentakill, хочу послушать Тупака, но пока нет, в остальном слушаю все, что мне даёт музыка на всем известной известной платформе на основе перечисленного, включая, кстати, Бетховена, он точно шарит Читаю мангу Ван Пис, пока этот чел в соломенной шляпе не станет Королем Пиратов, не брошу. Времени на игры уже не хватает (atomic heart очень понравилась, но я прошёл пока примерно треть всего) К спорту отношение строго положительное и строго «не сегодня, наверное». Время трачу очень много на работу и час в день на игры, где можно выключить мозг или переключиться (недавно вышла Star Rail, вот это пока), ещё Arknights на смартфоне, игра самая биговая.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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