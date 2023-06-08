⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя edbravo
О себе
Все время занимает работа + учёба. Когда есть время залипаю в Ютубе или смотрю фильмы в жанре триллер. Восприимчив к разной музыке, но предпочитаю Drum and bass, techno.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам