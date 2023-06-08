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Москва
Профиль пользователя edbravo

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О себе

Все время занимает работа + учёба. Когда есть время залипаю в Ютубе или смотрю фильмы в жанре триллер. Восприимчив к разной музыке, но предпочитаю Drum and bass, techno.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность
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