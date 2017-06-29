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Москва
Профиль пользователя Ecl1ss3

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О себе

не особо хорош в объяснении чего то о себе, поэтому тут хотелось бы погулять и хорошо провести время, найти близких людей

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
познакомиться и хорошо провести время, сходить куда угодно, развеяться
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