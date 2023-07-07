Москва
Профиль пользователя Eblan
О себе
– Обо мне... Шизоаффективное, геншин, 🏳️🌈(буква л) , he/she(без разницы), книги (popcorn, классика), манга и аниме , msi , my chemical romance, лсп, КиШ. ♋, ijtp. Учусь на журналюгу, ничего в жизни не понимаю.до ху я страдаю, но могу отдавать всего себя ,мда
Ребят. Давайте сразу скажууу. Два раза была в дурке из за попыток самоубийства, имею отвратительные отношения с отцом, сижу часто дома потому что никуда не пускают, много тревожусь
Могу вывалить на тебя всю жизнь свою:) так что подумаете,надо ли оно вам
P.s - как вам кружочки и гс в тг? По поводу и без. Куча бесполезной хуйни
Тг : @dancing_with_your_soul
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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