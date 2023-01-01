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Москва
Профиль пользователя EATX

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О себе

Мне интересно узнать то,чего не знаю-получить новый опыт
Через чур подвижный и мобильный)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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