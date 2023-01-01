⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Мне интересно узнать то,чего не знаю-получить новый опыт
Москва
Профиль пользователя EATX
О себе
Мне интересно узнать то,чего не знаю-получить новый опыт
Через чур подвижный и мобильный)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам