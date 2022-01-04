Почти что меломан, в последнее время слушаю чаще всего витчхаус, фонк. Шарю за метал. Обожаю картинки. Люблю сходить на концерт. Люблю долгие пешие прогулки на природе. Не против отдыха с палатками, похода в музей или на выставку, посетить концерт. Умею слушать, доброжелательна к собеседнику. Не люблю ложь и несправедливость. В человеке ценю искренность, стремление к развитию. Почти за любой движ. Ищу интересных собеседников, с похожими интересами.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

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