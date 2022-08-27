Москва
Профиль пользователя e_mln

фото пользователя e_mln

О себе

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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Москва → сходить на мероприятие

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Москва → сходить на мероприятие

ЕСТЬ БИЛЕТ НА КРИДА В GIPSY НА 2.12!!!

Участие в других событиях

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Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться

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Ищу подружку для воскресного бранча ☕️

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.