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Москва
Москва
Профиль пользователя E_liza_veta
О себе
Разнообразный человек))) Готова на прогулки клубы и новым знаниям ))
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
Не нравится:
Участие в других событиях
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