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Москва
Профиль пользователя E_liza_veta

фото пользователя E_liza_veta

О себе

Разнообразный человек))) Готова на прогулки клубы и новым знаниям ))

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 96 участников

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